Rusya- Türkiye! Filenin Sultanları sahnede

Rusya - Türkiye voleybol maçı ile Tokyo Olimpiyatları'ndaki heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatları'nda ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yapmıştı. Grupta daha sonra İtalya ve ABD'ye kaybeden Filenin Sultanları Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finali garantilediler.

A Milli Kadın Voleybol takımımız B grubundaki son rakibi Rusya ile bugün karşılaşıyor.

2 Ağustos Pazartesi gerçekleşen voleybol maçı Türkiye saatine göre sabah 08.20'de oynanıyor. Voleybol maçı da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

RUSYA - TÜRKİYE: 1-1 (ÜÇÜNCÜ SET OYNANIYOR)

İLK 6'MIZ

HANDE BALADIN, MELİHA İSMAİLOĞLU, NAZ AYDEMİR AKYOL, MERYEM BOZ, EDA ERDEM DÜNDAR, ZEHRA GÜNEŞ, SİMGE AKÖZ (LİBERO)