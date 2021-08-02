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Rusya- Türkiye! Filenin Sultanları sahnede

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Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Rusya- Türkiye! Filenin Sultanları sahnede

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu'ndaki son maçında Rusya ile karşı karşılaşıya geliyor. Topladığı 7 puan ile grupta 4. sırada bulunan Filenin Sultanları, 8 puanlı ve 2. sırada bulunan Rusya'yı devirmek istiyor.

Rusya - Türkiye voleybol maçı ile Tokyo Olimpiyatları'ndaki heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatları'nda ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yapmıştı. Grupta daha sonra İtalya ve ABD'ye kaybeden Filenin Sultanları Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finali garantilediler.

A Milli Kadın Voleybol takımımız B grubundaki son rakibi Rusya ile bugün karşılaşıyor.

2 Ağustos Pazartesi gerçekleşen voleybol maçı Türkiye saatine göre sabah 08.20'de oynanıyor. Voleybol maçı da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

RUSYA - TÜRKİYE: 1-1 (ÜÇÜNCÜ SET OYNANIYOR)

İLK 6'MIZ
HANDE BALADIN, MELİHA İSMAİLOĞLU, NAZ AYDEMİR AKYOL, MERYEM BOZ, EDA ERDEM DÜNDAR, ZEHRA GÜNEŞ, SİMGE AKÖZ (LİBERO)

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