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Milli okçu Mete Gazoz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde!

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Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Milli okçu Mete Gazoz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde!

Son dakika haberine göre: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireyselde çeyrek finale çıktı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.

METE'NİN RAKİBİ ABD'Lİ BRADY ELLİSON

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz'un çeyrek finaldeki rakibi ABD'li Brady Ellison oldu.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda ABD'li Ellison ile karşı karşıya gelecek. Müsabakası, TSİ 09.15'te başlayacak.

Rio 2016'de bireyselde bronz madalya kazanan Ellison'un dünya şampiyonası, Pan Amerikan Oyunları ve dünya kupası gibi organizasyonlarda altın madalyaları bulunuyor.

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