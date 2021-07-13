CANLI I Galatasaray Trabzonspor U19 Elit Gelişim Ligi finali canlı izle
U19 Elit Gelişim Ligi final maçında yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı geçen Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maçı haberimiz içindeki canlı yayından izleyebilirsiniz. İşte final maçının 11'leri...
Futbolseverlerin A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon belli oluyor. Galatasaray ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı final karşılaşmasını haberimiz içerisindeki canlı yayından izleyebilirsiniz.
FİNALE NASIL GELİNDİ?
G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.
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