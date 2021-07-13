CANLI I Galatasaray Trabzonspor U19 Elit Gelişim Ligi finali canlı izle

Futbolseverlerin A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon belli oluyor. Galatasaray ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı final karşılaşmasını haberimiz içerisindeki canlı yayından izleyebilirsiniz.

FİNALE NASIL GELİNDİ?

G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.