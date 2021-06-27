Galatasaray Dinamo Bükreş ile karşı karşıya!

TERİM GÖZÜ GENÇ OYUNCULARDA

Gençlerin performansı, yeni sezonda A takımda kalıp kalmayacaklarına dair önemli bir referans anlamı taşıyor. Fatih hoca, 28 kişilik kadroyu şekillendirirken, mutlaka bu isimlerden yararlanmak istiyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, PSV Eindhoven sınavlarına kadar, birkaç hazırlık maçının daha oynanması planlanıyor.