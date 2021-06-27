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Canlı I Belçika-Portekiz EURO 2020 maçı canlı anlatım izle!

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda Belçika ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleyi kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte karşılaşmanın 11'leri...

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Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Canlı I Belçika-Portekiz EURO 2020 maçı canlı anlatım izle!

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Belçika ile Portekiz karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu mücadeleyi kazanarak adını çeyrek finale çıkmak istiyor.

BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ

Belçika: Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku.

Portekiz: Patricio, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Palhinha, Moutinho, Sanches, Silva, Jota, Ronaldo.

BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Portekiz maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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