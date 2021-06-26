Son dakika | Fenerbahçe'de başkanlık seçimi! Oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yapılıyor. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girdi. Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı. Sarı-lacivertli camiada üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.
2018 yılında yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkan olan Ali Koç, bugün 3 yıl için daha başkan seçilecek. Sarı-lacivertli ekibin seçimli genel kurulunda tek aday olan Koç, bir dönem daha camiaya liderlik yapacak.
ALİ KOÇ, SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİRİYOR
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girecek. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.
Fenerbahçe kongresinde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'den sonra da oylarını kullanabilecek. Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapıldı.
ALİ KOÇ'UN 2. DÖNEMİ OLACAK!
Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayacak. Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.
YÖNETİM KURULU VE DİĞER KURULLAR DA SEÇİLİYOR!
Kongrenin ikinci gününde başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçiliyor.
Başkanın yanı sıra yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçiminin ardından seçim sonuçları açıklanacak.
ADAYLIĞINI DUYURAN EYÜP YEŞİLYURT SEÇİME GİREMİYOR
Fenerbahçe'de başkan adaylığını duyuran Eyüp Yeşilyurt, seçme giremedi. Gerekli imza şartını yerine getiremediği için seçime giremeyeceğini açıklayan Yeşilyurt'un yanı sıra aday olacağını duyuran Engin Verel de dün bu kararından vazgeçtiğini bildirmişti.
OY KULLANMA HAKKI 29 BİN 9
Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.
Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.
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