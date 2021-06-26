İtalya- Avusturya EURO 2020 maçı canlı anlatım izle! Kazanan çeyrek finaldeki yerini alacak
EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki ekip de bu mücadeleyi kazanarak çeyrek finale çıkmak istiyor. İtalya - Avusturya maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte karşılaşmanın 11'leri...
EURO 2020 son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Kazananın çeyrek finale kalacağı ve Belçika-Portekiz mücadelesinin galibiyle eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde....
İTALYA-AVUSTURYA İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Insigne, Immobile.
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic.
İTALYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - Avusturya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Wembley Stadı'nda oynanan müsabakayı Anthony Taylor yönetiyor.