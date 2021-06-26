95. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 95. Gazi Koşusu canlı izle

İKRAMİYE 3 MİLYON 134 BİN

Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL'ye ulaşacak.



95. Gazi Koşusu'na, 22'si asıl ve 2'si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22'si erkek, 2'si de dişi taylardan oluştu.

HANGİ KANALLAR VERECEK?

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, Habertürk, Fox TV, NTV, TV100, Haber Global, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, A Spor, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.



