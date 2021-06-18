Canlı I İngiltere-İskoçya canlı anlatım izle! EURO 2020'de kritik maç
EURO 2020 D grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İngiltere yoluna firesiz devam etmek istiyor. İskoçya ise turnuvadaki ilk puanını kazanmak için sahada. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
İNGİLTERE İSKOÇYA İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane
İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Gilmour, Dykes, Adams
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