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Canlı I İngiltere-İskoçya canlı anlatım izle! EURO 2020'de kritik maç

D grubu ikinci maçında ile karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İngiltere yoluna firesiz devam etmek istiyor. İskoçya ise turnuvadaki ilk puanını kazanmak için sahada. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Canlı I İngiltere-İskoçya canlı anlatım izle! EURO 2020'de kritik maç

'de heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor.

İNGİLTERE İSKOÇYA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane

İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Gilmour, Dykes, Adams

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere 2. sırada bulunuyor. Çekya'ya 2-0 kaybeden puansız İskoçya ise son sırada yer alıyor.

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