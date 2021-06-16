Şampiyonlar Ligi ön eleme 2020-2021 | Galatasaray'ın rakibi belli oluyor!

GALATASARAY GRUPLARA NASIL KALIR?

Galatasaray'ın gruplara kalması için 2. ön elemenin yanı sıra 3. ön eleme ve Play-Off'taki rakiplerini geçmesi gerekiyor. Eğer Aslan, Kupa 1'e 2. turda veda ederse Avrupa'ya nokta koyacak. Ancak 3. ön elemede elenirse Avrupa Ligi Play-Off'una, Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off aşamasından veda ederse de direkt Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

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