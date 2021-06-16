Şampiyonlar Ligi ön eleme 2020-2021 | Galatasaray'ın rakibi belli oluyor!
Son dakika | Şampiyonlar Ligi ön eleme 2020-2021 | Süper Ligi Beşiktaş'ın arkasında 2. bitiren Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. UEFA Merkezi'nde çekilecek kura çekimine Sarı-Kırmızılılar, seri başı olmayarak katılacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Çekya'dan Sparta Prag.
2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan olan Galatasaray'ın 2. ön elemedeki rakibi belli oluyor. UEFA Merkezi'nde çekilecek kura çekimine Sarı-Kırmızılılar, seri başı olmayarak katılacak. İkinci turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanşları 27-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA'nın, İsviçre Nyon'daki merkezinde 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kura çekimi, saat 13.00'te başlayacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak kura çekimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak Galatasaray, PSV, Celtic veya Sparta Prag'dan biriyle eşleşecek.
GALATASARAY GRUPLARA NASIL KALIR?
Galatasaray'ın gruplara kalması için 2. ön elemenin yanı sıra 3. ön eleme ve Play-Off'taki rakiplerini geçmesi gerekiyor. Eğer Aslan, Kupa 1'e 2. turda veda ederse Avrupa'ya nokta koyacak. Ancak 3. ön elemede elenirse Avrupa Ligi Play-Off'una, Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off aşamasından veda ederse de direkt Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
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