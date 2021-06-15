Canlı I Macaristan-Portekiz canlı anlatım izle! Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'deki ilk maçı
EURO 2020 E grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Son Avrupa şampiyonu Portekiz güçlü rakibini yenerek turnvaya galibiyetle başlamak istiyor. Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte karşılaşmanın 11'leri...
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.
MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER
MACARİSTAN: Gulacsi; Fiola, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka; Sallai, Adam Szalai.
PORTEKİZ: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Macaristan - Portekiz maçı 15 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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