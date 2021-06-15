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Haberler Spor Haberleri Canlı I Macaristan-Portekiz canlı anlatım izle! Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'deki ilk maçı

Canlı I Macaristan-Portekiz canlı anlatım izle! Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'deki ilk maçı

E grubu ilk maçında ile kozlarını paylaşıyor. Son Avrupa şampiyonu Portekiz güçlü rakibini yenerek turnvaya galibiyetle başlamak istiyor. Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte karşılaşmanın 11'leri...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Canlı I Macaristan-Portekiz canlı anlatım izle! Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'deki ilk maçı

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında ile kozlarını paylaşıyor. Puskas Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi yönetiyor.

https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/macaristan-portekiz-maci-21612123

MACARİSTAN - PORTEKİZ İLK 11'LER

MACARİSTAN: Gulacsi; Fiola, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka; Sallai, Adam Szalai.

PORTEKİZ: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan - Portekiz maçı 15 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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