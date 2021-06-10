EURO 2020 şöleni başlıyor! İşte turnuva ile ilgili bilmeniz gerekenler

EN BAŞARILI TAKIM ALMANYA

Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri ve ilk UEFA Genel Sekreteri Henri Delaunay tarafından ortaya atılan ancak onun ölümünden sonra hayata geçirilen Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak "Avrupa Uluslar Kupası" adıyla 1960 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

İlk turnuvanın finalinde o günkü isimleriyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile Yugoslavya karşılaştı. SSCB, 2-1'lik sonuçla şampiyonluğa ulaştı.

Dört yılda bir düzenlenen şampiyonanın tarihinde, 3'ü Batı Almanya adıyla 6 kez finale yükselen Almanya, bunların 3'ünde (1972, 1980, 1996) kupayı kazandı.

İlk kez 1964 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyonada kupayı kaldıran İspanya, uzun süre şampiyonluk göremedi. 2008 ve 2012'de üst üste zafere ulaşan İspanya, şampiyonluk sayısını 3'e çıkardı ve rekorun sahibi Almanya'yı yakaladı.

İspanya, 1984'te Fransa'da düzenlenen şampiyonada ev sahibi takıma kaybederek bir kez de ikinci oldu. Şampiyonluk sayısı bakımından Almanya ve İspanya'yı, iki kupası (1984, 2000) bulunan Fransa takip etti.

SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz ise birer kez kupayı müzesine götürdü.