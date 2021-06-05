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EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye'nin rakibi İtalya Çekya'yı rahat geçti | Türkiye-İtalya maçı ne zaman?

'nda Türkiye'nin rakibi olan , hazırlık maçında 'yı 4-0 mağlup etti. Peki, EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye-İtalya ne zaman karşı karşıya gelecek? İşte spor haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 05.06.2021
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EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye'nin rakibi İtalya Çekya'yı rahat geçti | Türkiye-İtalya maçı ne zaman?

'nın EURO 2020'deki rakiplerinden , hazırlık maçında 'yı rahat geçti.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalya rakibini 4-0 yenmeyi başardı.

İtalyanlara galibiyeti getiren golleri; 23'üncü dakikada Ciro Immobile, 42'nci dakikada , 66'ncı dakikada Lorenzo İnsigne ve 73'üncü dakikada kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cuma günü EURO 2020'nin açılış maçında 'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye: 2 - Moldova: 0 MAÇ SONUCU TÜRKİYE: 2 - MOLDOVA: 0 MAÇ SONUCU
Türkiye: 2 - Moldova: 0 MAÇ SONUCU

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