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CANLI | Türkiye- Moldova | EURO 2020 yolunda son hazırlık...

CANLI | Türkiye- Moldova maçı | Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milliler 11 Haziran tarihinde başlayacak EURO 2020 yolunda son hazırlık maçına Moldova karşısında çıkıyor. Almanya'nın Paderborn kentinde oynanacak zorlu mücadele, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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CANLI | Türkiye- Moldova | EURO 2020 yolunda son hazırlık...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında bu akşam özel maçta karşılaşacağı Moldova maçının ilk 11'leri belli oldu.

CANLI | TÜRKİYE- MOLDOVA MAÇI HANGi KANALDA?

3 Haziran Perşembe günü, Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIMIN 11'i BELLİ AÇIKLANDI

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki rekabette , gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.



İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.

TÜRKİYE 592. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Moldova özel maçıyla tarihinde 592. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 275'i özel 591 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 591 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler, 591 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

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