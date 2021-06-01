02 Haziran 2021, Çarşamba
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A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan 4 isim belli oldu

'ın EURO 2020 kadrosundan hangi isimlerin çıkarılacağı merak konusuydu. Gelen son dakika bilgisine göre A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosundan , , ve çıkarıldı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan 4 isim belli oldu

'ın EURO 2020 kesin kadrosu belli oldu. Son dakika bilgisine göre , , ve EURO 2020'de forma giyemeyecek.

A MİLLİLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği son çalışmanın 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Gine maçında oynayan oyuncuların yenilenme idmanı yaptığı, diğer futbolcuların ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Çalışmaya Mahmut Tekdemir'in katılmadığı, Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın ise bireysel performans antrenörüyle antrenman yaptığı belirtildi.

A Milli Takım, yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla 'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü kentinde ile yapacak.

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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