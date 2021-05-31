Millilerimizden sessiz prova! Türkiye 0-0 Gine (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Euro 2020 öncesi Antalya'da hazırlık kampında bulunan A Milli Takım'ımız ile Gine Milli Takımı'nı Antalya Stadyumu'nda konuk etti. Takımımızın Gine ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, Antalya'daki son hazırlık maçında 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci maçında Gine ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR...
10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren Kante, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri Ibrahima Conte ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada milli takımın gelişen atağında Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Cengiz, ceza sahasındaki Kenan Karaman'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
73. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Okay Yokuşlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa, Mert Müldür sağ çaprazdan gelişine ayak üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
80. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, Gine'de Mara'nın kafayla yaptığı ters vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
90+1. dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Halil, açışını düzeltip şutunu çekti, savunmaya çarpan top yükseklik kazandı ve az farkla kornere gitti.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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