Türkiye 2-1 Azerbaycan (MAÇ SONUCU GOLLERİ VE ÖZET İZLE)

2021'DE SERİ SÜRÜYOR

Milliler, bu yıl 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.