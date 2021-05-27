Türkiye - Azerbaycan maçında sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

SON DAKİKA HABERİ | A Milli Takım'ın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında Altay Bayındır sakatlandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 73'te sakatlanarak oyundan çıktı. Bayındır'ın yerine Gökhan Akkan oyuna girdi.

73'te kenara "Beni değiştirin" diyen Altay, kariyerinde ilk kez formayı bu maçta giymişti.

Altay Bayındır'ın ardından ayak bileğine darbe alan Halil Akbunar yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)



Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)



Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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