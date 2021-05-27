CANLI | Türkiye'nin Azerbaycan karşısında maça başlayacağı 11 belli oldu
EURO 2020 öncesi Türkiye, Azerbaycan karşısında... Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinde de takip edebilecekler. Teknik Direktör Şenol Güneş kararını verdi. İşte Türkiye'nin maça başlayacağı 11...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan karşısında maça başlayacağı 11'i açıkladı.
İŞTE İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu
AZERBAYCAN: Balayev, Cafarquliyev, Krivotsyuk, Badavi Hüseynov, Medvedev, İbrahimli, Mahmudov, Qarayev, Abbas Hüseynov, Alaskrov, Şeydayev
TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Azerbaycan maçı 27 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
8. RANDEVU
8. randevu Burak'a övgü Kalıcı olacağım 'Bu takım herkesi yenebilecek güçte' Güneş'in 74. maçı 2021'in 4. sınavı 'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!' 'Dualarımız Türkiye'yle' TÜRKİYE, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşacak. A Milli Takım, daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.
GÜNEŞ'İN 74. MAÇI
Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, bugün 74. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı
2021'İN 4. SINAVI
Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynayacak. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı.
BİR SONRAKİ HAZIRLIK MAÇI 31 MAYIS'TA
Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
ADAY KADRODA KİMLER VAR?
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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