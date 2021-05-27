CANLI | Türkiye - Azerbaycan maçı izle!

8. RANDEVU

8. randevu Burak'a övgü Kalıcı olacağım 'Bu takım herkesi yenebilecek güçte' Güneş'in 74. maçı 2021'in 4. sınavı 'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!' 'Dualarımız Türkiye'yle' TÜRKİYE, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşacak. A Milli Takım, daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.