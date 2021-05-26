CANLI I Altınordu-Altay canlı anlatım izle! Süper Lig yolunda son randevu

BU SEZON ALTINORDU İKİ KEZ GÜLDÜ

Bu sezon 1'inci Lig'de Altınordu ve Altay arasında oynanan iki İzmir derbisini de kırmızı-lacivertliler kazandı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki derbilerin ilkinde Altınordu, 1-0 geriye düşmesine rağmen koronavirüs vakalarıyla sarsılan siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti. Altay'da o derbiden önce toplam 24 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Altınordu'nun maç sonu galibiyet sevincine Altaylılar tepki göstermişti.

Altay bu müsabakada 7'nci dakikada Paixao'nun golüyle öne geçse de 9'uncu dakikada Ahmet Dereli ile skore denge getiren kırmızı-lacivertliler, aynı futbolcunun 44'üncü dakikadaki golüyle zafere uzandı. İkinci yarıdaki derbide Altay yine Paixao'nun bu kez penaltıdan 38'inci dakikada attığı golle üstünlük kurdu. Altınordu bu gole 47'nci dakikada Hüsamettin, 60'ncı dakikada Metehan, 67'nci dakikada ise penaltıdan Enis'le yanıt vererek 3-1'lik galibiyete imza attı.