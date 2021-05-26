CANLI I Altınordu-Altay canlı anlatım izle! Süper Lig yolunda son randevu
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off final maçında Altınordu ile Altay Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İzmir temsilcilerinde ve taraftarlarında heyecan dorukta. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
CİDDİ GELİR SAĞLAYACAK
TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Play-Off finalinde mutlu sona ulaşacak İzmir ekibi, sportif başarının yanı sıra büyük bir gelirin de sahibi olacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çarşamba günü oynanacak Altay-Altınordu finali öncesi kentteki futbolseverler büyük heyecan yaşarken, kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımdan biri kasasını dolduracak. 2020-21 sezonunda Süper Lig'deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL ödedi. Süper Lig'de 2020-21'de yayın gelirinin yüzde 37'si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL'ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden Galatasaray 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen Yukatel Denizlispor 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig'e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu'nun ciddi bir borcu bulunmuyor.
HAKEM CÜNEYT ÇAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hüseyin Göçek.
9 YILDIR DÜMENDE
Altınordu'da 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekibe 2012-13'te 3'üncü Lig'de, 2013-14'te ise 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşattı. 2014-15 sezonundan bu yana 7 yıldır 1'inci Lig'de yer alan Altınordu'nun 48 yaşındaki çalıştırıcısı, yabancı futbolcu oynatmamayı prensip edinen kulüpte altyapıdan yetişen gençlere şans vererek başarı yakaladı. Alt yaş gruplarındaki takımlara ve A takıma aynı sistemle futbol oynatarak gençlerin üstyapıya adapte olmasını kolaylaştıran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 9 yıldır görev aldığı takımın başında ilk kez Süper Lig'de boy göstermek istiyor.
38 YIL SONRA YUVAYA DÖNEN DENİZLİ TECRÜBEYE GÜVENİYOR
Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, hem kendi tecrübesine hem de takımının deneyimine güveniyor. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a çeyrek final oynatan ilk teknik adam olmasının yanı sıra üç büyüklere Süper Lig'de şampiyonluk yaşatan tek teknik direktör olan 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, 2016-17'de Eskişehirspor'un başındayken 1'inci Lig Play-Off finalinde hüsran yaşamıştı. Antalya'da yapılan finalde İzmir takımı Göztepe, penaltılarla Eskişehirspor'u 4-3 yenmişti. Mustafa Denizli, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmanın kendisi için en büyük hedef olduğunu dile getirdi.
BU SEZON ALTINORDU İKİ KEZ GÜLDÜ
Bu sezon 1'inci Lig'de Altınordu ve Altay arasında oynanan iki İzmir derbisini de kırmızı-lacivertliler kazandı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki derbilerin ilkinde Altınordu, 1-0 geriye düşmesine rağmen koronavirüs vakalarıyla sarsılan siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti. Altay'da o derbiden önce toplam 24 oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. Altınordu'nun maç sonu galibiyet sevincine Altaylılar tepki göstermişti.
Altay bu müsabakada 7'nci dakikada Paixao'nun golüyle öne geçse de 9'uncu dakikada Ahmet Dereli ile skore denge getiren kırmızı-lacivertliler, aynı futbolcunun 44'üncü dakikadaki golüyle zafere uzandı. İkinci yarıdaki derbide Altay yine Paixao'nun bu kez penaltıdan 38'inci dakikada attığı golle üstünlük kurdu. Altınordu bu gole 47'nci dakikada Hüsamettin, 60'ncı dakikada Metehan, 67'nci dakikada ise penaltıdan Enis'le yanıt vererek 3-1'lik galibiyete imza attı.
ALTINORDU'DAN 250'ŞER BİN TL PRİM
Altınordu'da futbolculara şampiyonluk primi olarak 250'şer bin TL prim vadedildiği öğrenildi. Teknik ekibin primlerinin ise ayrı olarak verileceği ifade edildi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan Altay'da ise her oyuncunun sözleşmesine ayrı ayrı şampiyonluk primi rakamı yazıldığı bildirildi. Altaylı futbolcuların primlerinin daha yüksek olduğu dile getirildi. Altay'da teknik heyete de şampiyonluk halinde özel bir prim verileceği kaydedildi. Mustafa Denizli, normal sezonun son 2 haftasında göreve geldiği kulüpte bu sezon maaş talep etmeyip ücretini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
İZMİR'İN GÖZÜ İSTANBUL'DA
Finalde tüm İzmir'in gözü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak. Koronavirüs pandemisine uygulanan önlemler nedeniyle taraftarlar toplu olarak takımlarını finalde destekleyemeyecek. Siyasiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetimler dışında kulüplerin akredite edeceği az sayıda kişinin finali statta izlemesi bekleniyor. Altaylılar, finali izlemek için kişi başı 2 bin TL'ye özel uçak kaldıracak. Takımların maç sonu İzmir'e dönüş programları ise açıklanmadı.
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