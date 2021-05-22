Hedef Süper Lig! İstanbulspor - Altay play-off maçı CANLI anlatım izle
Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takım belli oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor. Saat 18'de başlayan maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz. Bu karşılaşmanın galibi finalde Samsunspor-Altınordu maçının galibiyle karşılacak, kazanan takım ise Süper Lig'e yükselecek.
CANLI | TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesinde play-off maçları nefes kesiyor.
İlk maçı 3-2 kaybeden İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor.
Saat 18.00'de başlayan mücadele TRT Spor ile beIN Sports 1 ekranlarından CANLI yayınlanıyor
Taraftarlar mücadelenin CANLI anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilecekler.
İKİ TAKIMDAN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
İstanbulspor: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Ali Yaşar, Wellington Nascimento, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek, Kristal Abazaj, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Mehmet Erdem Uğurlu, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Leandro Kappel, Andre Poko, Jasmin Scuk, Adrien Regattin, Erhan Çelenk, Marco Paixao