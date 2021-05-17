Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! Sıcak saatler yaşanıyor

İKİ SOL BEKE DE TEKLİF YAPILDI!

7- Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı.