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Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! Sıcak saatler yaşanıyor

Şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran 'da hareketli saatler yaşanıyor. Seçim kriziyle karşı karşıya kalan sarı kırmızılılarda teknik direktör maç sonu oyuncularıyla vedalaştı. Yeni sezon için transfer çalışmaların sürdüren Galatasaray'dan ayrılacak ve yola devam edilecek futbolcular da belli oldu.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! Sıcak saatler yaşanıyor
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Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran 'da hareketli saatler yaşanıyor.

Teknik direktör 'in maçı sonrası yaptığı açıklama gündeme damga vurdu.

Terim, Yeni Malatyaspor maçından sonra oyuncularla vedalaştı.

FATİH TERİM FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI!

Teknik direktör Fatih Terim'in biten sözleşmesi ve kongre, gündemin en önemli iki maddesi... Mevcut başkan adaylarının Terim dışında bir B Planı yok.

Tam 12 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, yeni sezon transferleri için de belirsizlik hakim. Ağustos ayına kadar ödenmesi gereken 270 milyon TL borç da kapıda.

Şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray kaos dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik hakim. İşte cevabını bekleyen sorular:

1- Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim, görevine devam edecek mi?

2- Hafta sonu yasakları hazirana kadar uzatıldığı için Divan Kurulu'nun onayladığı ve başkan adaylarından listeleri de aldığı 29 Mayıs'taki seçimin akıbeti ne olacak?

3- Yönetimin gündeminde ise 29 Mayıs'ta seçim yok. yönetimi yeni seçim tarihini ne zaman açıklayacak?

4- Başkan Mustafa Cengiz aday olacak mı?

5- Ağustos ayına kadar kulüp kasasından çıkması gereken 270 milyon TL borç nasıl ödenecek?

6- Sözleşmeleri sona eren 12 oyuncunun durumu ne olacak?

7- Yeni sezon transferleri nasıl yapılacak?

İLK TRANSFER AYTAÇ KARA...

1- Fatih Terim, maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek. Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok.

2- 29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek.

3- Yarın toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak.

4- Bu şartlarda aday olmayacağını belirten Mustafa Cengiz, U dönüşü yapabilir. Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek.

5- Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.

6- ve takımda kalacak. haber bekliyor. , Şener, ve sarı-kırmızılı kulübe veda etti. de ayrıldı.

İKİ SOL BEKE DE TEKLİF YAPILDI!

7- Sezon içinde ön anlaşma imzalanan 'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı.

Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.

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