Canlı I Kayserispor-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe ligin son maçında kritik virajda

50.KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.