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Canlı I Kayserispor-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe ligin son maçında kritik virajda

'in 42. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor mağlubiyeti ile birlikte şampiyonluk umutlarını zora sokan Fenerbahçe, düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor'u yenerek rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Canlı I Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Fenerbahçe ligin son maçında kritik virajda

'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Pazdan, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, Lennon, İlhan

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai (Serdar), Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Valencia

MESUT KADRODA YOK

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ise kadroda yer alıyor.

50.KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA...

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

TARİHE GEÇEN SONUÇ

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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