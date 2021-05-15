CANLI | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports naklen yayınlıyor | İlk yarıda tek gol var

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 8. RANDEVUDA

Galatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 8. kez birbirine rakip olacak.

İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.

İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.