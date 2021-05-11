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CANLI I Denizlispor Galatasaray canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 41. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz maç Beşiktaş'ı 3-1 yenen ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray, Denizlispor deplasmanını 3 puan ile geçerek rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Sarı kırmızılı ekip Beşiktaş ile arasındaki gol averajını bu maçta düşürmeyi de hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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CANLI I Denizlispor Galatasaray canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak.

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.

ASLAN 7 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Cimbom 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

CİMBOM SON DEPLASMANDA

Galatasaray bu sezonun son deplasman maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu. Cimbom bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, ağlarında 18 gole engel olamadı. Galatasaray son olarak deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

FALCAO YİNE KADRODA YOK

Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu sakatlığına rağmen kadroda yer aldı. Ağrıları bulunan Radamel Falcao kadroda yok.

3 OYUNCU SINIRDA

Denizlispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Aslan'da Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde son hafta İstanbul'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

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