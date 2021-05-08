CANLI | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Konuk ekip, şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımak, ev sahibi ekip ise küme düşme hattından çıkmak için sahada...

Eryaman Stadı'ndaki oynan ve saat 20.30'da başlayan mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus...

Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler...

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasic, Çekici, Alper Lobhanidze, Tiago Pinto, Paintsil

Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia