CANLI | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'de kritik randevu... Ankara'da şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe, kümede kalma hattında olan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'ndaki oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakayı Fırat Aydınus yönetiyor Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Konuk ekip, şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımak, ev sahibi ekip ise küme düşme hattından çıkmak için sahada...
Eryaman Stadı'ndaki oynan ve saat 20.30'da başlayan mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus...
Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilirler...
MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasic, Çekici, Alper Lobhanidze, Tiago Pinto, Paintsil
Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Fenerbahçe, kazanarak lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, 76 puanla haftaya 2. sırada girdi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam Altay, Perotti, Sadık, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Samatta bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kart cezası biten Gökhan Gönül ise takıma döndü.
DEPLASMANDA FENERBAHÇE'DEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik çizdi. 18 dış saha maçında 41 puan toplayan sarı lacivertliler, bu alanda ilk sırada. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmedi.
ANKARAGÜCÜ KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEMEK İSTİYOR
Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü, son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve küme düşme hattına geriledi. 38 puanı bulunan başkent ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umudunu artırmak istiyor. MKE Ankaragücü'nde sakatlığı devam eden Börven dışında eksik yok.
Fenerbahçe ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.
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