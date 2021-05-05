Son dakika spor haberi: Ali Koç Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı! Skandal karar
Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını hakem Ali Koç’un yöneteceği açıklandı. Koç bu sezon 3. Lig’de oynanan 5 karşılaşmada ise 4. hakemlik yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı adı taşıyan genç hakemin bu maça atanması sporseverleri tebessüm ettirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu hafta sonu için yaptığı hakem ataması ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi.
TFF'nin resmi internet istesinden duyurulan bilgiye göre, Fenerbahçe ile Ankaragücü U19 takımları arasında oynanacak Gelişim Ligi maçını Ali Koç yönetecek.
ALİ KOÇ DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe Başkanı ile aynı ismi taşıyan hakem, 9 Mayıs Pazar günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düdük çalacak. Asıl mesleği bilgisayar ve yazılım üzerine olan hakem Ali Koç genellikle U19 Ligi müsabakalarında görev alıyor.
TEBESSÜM ETTİREN ATAMA
Koç bu sezon 3. Lig'de oynanan 5 karşılaşmada ise 4. hakemlik yaptı. TFF'nin, Fenerbahçe maçına Ali Koç ismini taşıyan hakemi ataması ise futbolseverler arasında esprilere neden oldu.
ERMAN TOROĞLU: BİR İŞ, BUNU NASIL YAPARLAR
Olayı değerlendiren Erman Toroğlu, Serdar Tatlı'nın bu atamayı gerçekleştirenleri görevden aldığını açıkladı.
Erman Toroğlu'nun konuya ilişkin sözleri şöyle:
"HERKES BİRBİRİNİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞIYOR"
"İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor.
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