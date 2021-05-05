Son dakika spor haberi: Ali Koç Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı! Skandal karar

"HERKES BİRBİRİNİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞIYOR"

"İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor.