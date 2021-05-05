05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Ali Koç Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı! Skandal karar

ile arasında oynanacak U19 Gelişim Ligi karşılaşmasını hakem ’un yöneteceği açıklandı. Koç bu sezon 3. Lig’de oynanan 5 karşılaşmada ise 4. hakemlik yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı adı taşıyan genç hakemin bu maça atanması sporseverleri tebessüm ettirdi.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika spor haberi: Ali Koç Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı! Skandal karar

'nun bu hafta sonu için yaptığı hakem ataması ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi.

TFF'nin resmi internet istesinden duyurulan bilgiye göre, ile U19 takımları arasında oynanacak Gelişim Ligi maçını yönetecek.

ALİ KOÇ DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe Başkanı ile aynı ismi taşıyan hakem, 9 Mayıs Pazar günü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düdük çalacak. Asıl mesleği bilgisayar ve yazılım üzerine olan hakem Ali Koç genellikle müsabakalarında görev alıyor.

TEBESSÜM ETTİREN ATAMA

Koç bu sezon 3. Lig'de oynanan 5 karşılaşmada ise 4. hakemlik yaptı. TFF'nin, Fenerbahçe maçına Ali Koç ismini taşıyan hakemi ataması ise futbolseverler arasında esprilere neden oldu.

ERMAN TOROĞLU: BİR İŞ, BUNU NASIL YAPARLAR

Olayı değerlendiren , Serdar Tatlı'nın bu atamayı gerçekleştirenleri görevden aldığını açıkladı.

Erman Toroğlu'nun konuya ilişkin sözleri şöyle:

"HERKES BİRBİRİNİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞIYOR"

"İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor.

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