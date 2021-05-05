05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri Canlı I Chelsea-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist belli oluyor

Canlı I Chelsea-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist belli oluyor

UEFA yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i konuk edecek. Devler Ligi'nde final 29 Mayıs'ta 'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Canlı I Chelsea-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist belli oluyor

UEFA yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak.

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Havertz, Werner

Real Madrid: Courtois, Nacho,Ramos, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Vinicius, Benzema

CHELSEA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid maçı 5 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Devler Ligi'nde final 29 Mayıs'ta 'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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