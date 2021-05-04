Canlı I Manchester City-Paris Saint Germain canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i (PSG) konuk edecek. Şampiyon Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak.
MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - PSG maçı 4 Mayıs Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.
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