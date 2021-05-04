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Haberler Spor Haberleri Canlı I Manchester City-Paris Saint Germain canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç

Canlı I Manchester City-Paris Saint Germain canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç

UEFA yarı turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i (PSG) konuk edecek. Şampiyon Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Canlı I Manchester City-Paris Saint Germain canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç

UEFA yarı mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak.

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Fernandinho, İlkay, Bernardo Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne.

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - PSG maçı 4 Mayıs Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.

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