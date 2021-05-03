CANLI | Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR'DA SALİH UÇAN SAKATLANDI! HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Henüz ilk dakika tamamlanmadan Haris Hajradinovic ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Salih Uçan, sedyeyle oyun alanının dışına taşındı. Salih, elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Alanyaspor'da Salih Uçan'ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Sadiku, Haddadi, Drinkwater, Hajradinovic, Tarkan, Koomson, Varga, Thelin

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efkan, Efecan, Bareiro

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, ligde 38. haftayı bay geçti. 36 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 37 müsabakanın 16'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 12'sini kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 57 puanla beşinci sırada yer aldı.