CANLI | Başakşehir Ankaragücü maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de önemli viraj
CANLI | Başakşehir Ankaragücü maçı canlı anlatım izle | Spor Toto Süper Lig 39. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.
Spor Toto Süper Lig 39. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşı geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.
Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Başakşehir XI: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli
MKE Ankaragücü XI: Friedrich, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil