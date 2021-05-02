CANLI | Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Süper Lig'in 39. haftasındaki Denizlispor-Çaykur Rizespor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

Zorlu mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Hüseyin Göçek'in yardımcıları olarak görev alan diğer hakemler ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Bahtiyar Birinci.

İŞTE İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Hasan, Sagal, Ali Yavuz, Rodallega

Ç. Rizespor: Gökhan, İsmail, Talbi, Emir, Moroziuk, Abdullah, Donsah, Samudio, Sabo, Fernando, Remy

HOROZLAR İÇİN SON ŞANS

Ligdeki son maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, 42 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Baiano, Yasin Pehlivan ve Zafer Görgen ile sarı kart cezalısı Damjan Dokovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Erik Sabo, Fernando Andrade ve Montassar Talbi, Yukatel Denizlispor maçında kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta oynanacak Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamayacak.