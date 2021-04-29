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CANLI | Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 38. haftasındaki Sivasspor - Malatyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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CANLI | Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'da başlayan kritik mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Sivasspor - Malatyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Gradel, Erdoğan, Kayode

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Ahmed Ildız, Mustafa Eskihellaç, Zeki Yavru, Kubilay Kanatsızkuş, Tetteh

14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Demir Grup Sivasspor ile Helenex Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 38. haftasında 3 puan mücadelesi verecek. Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Sivasspor düşmeme mücadelesi veren rakibi Yeni Malatyaspor'u yenerek bu serisini sürdürmek istiyor.

40 puanla düşme potasının hemen üstünde bulunan Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Sivasspor, ligde 52 puanla 7. sırada, Malatyaspor ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 14 maçında 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Malatyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

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