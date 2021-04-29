CANLI | Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle
Son dakika haberleri... Alanyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in 38 haftasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'nin Antalya'daki mücadeleye çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'de heyecan zirveyi yakından ilgilendiren Alanyaspor - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
MAÇIN HAKEMLERİ
Saat 20:30'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler olarak açıklandı.
İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI
Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci mücadelede forma giyemeyecek.
ALANYA'DA BABACAR YOK
Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Alanyaspor'da teknik sorumlu Çağdaş Atan'ın da eksikler canını sıkıyor. Akdeniz temsilcisinde yıldız golcü Babacar forma giyemeyecek.
8 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Pelkas, Ferdi, Jose Sosa, Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, bugün sarı kart görmeleri halinde 39. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
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