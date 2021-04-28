CANLI | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle
Son dakika haberleri... Süper Lig lideri Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 38. haftada karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Rize deplasmanında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Rize'deki zorlu maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan
VAR HAKEMİ KİM?
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR odasında Halis Özkahya olacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.
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