CANLI | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle

VAR HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR odasında Halis Özkahya olacak.