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CANLI | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle

Son dakika haberleri... Süper Lig lideri Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 38. haftada karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Rize deplasmanında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

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Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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CANLI | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Rize'deki zorlu maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan

VAR HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşılaşacak. Mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre VAR odasında Halis Özkahya olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

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