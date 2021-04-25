CANLI Gaziantep FK - BB Erzurumspor canlı anlatım izle | Süper Lig 37. hafta

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Taraftarlar saat 16'da başlayan karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Gaziantep FK: Çağlar, Djilobodji, Toşça, Kenan, Jefferson, Muhammet Demir, Güray, Oğuz, Maxim, Vetrih, Dicko.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes.

Gaziantep temsilcisi 5.'lik şansını sürdürmek, Erzurum ekibi ise kümede kalma umudunu son haftalara taşımak için mücadele edecek.

51 puanı olan Gaziantep Futbol Kulübü, ligde oynadığı son üç maçı kazanamadı. 34 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise son iki karşılaşmasını galip tamamladı.

Ligin ilk yarısında oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.