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CANLI | Alanyaspor-Göztepe maçı canlı anlatım izle

, 'in 37. haftasında bugün sahasında ile karşılaşıyor. Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 25.04.2021
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CANLI | Alanyaspor-Göztepe maçı canlı anlatım izle

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor.

İki maçlık galibiyet özlemine Kasımpaşa karşısında son veren ve düşme hattından çıkan Medipol Başakşehir haftaya 36 puanla 17. sırada giriyor.

Ligdeki son maçında Gaziantep'i 3-2 yenen Aytemiz Alanyaspor ise 55 puanla 5. sırada yer alıyor.

İŞTE TAKIMLARIN 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa.

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