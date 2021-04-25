CANLI | Alanyaspor-Göztepe maçı canlı anlatım izle
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor.
İki maçlık galibiyet özlemine Kasımpaşa karşısında son veren ve düşme hattından çıkan Medipol Başakşehir haftaya 36 puanla 17. sırada giriyor.
Ligdeki son maçında Gaziantep'i 3-2 yenen Aytemiz Alanyaspor ise 55 puanla 5. sırada yer alıyor.
İŞTE TAKIMLARIN 11'LERİ
Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Gulbrandsen.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Berkan, Salih, Efkan, Davidson, Efecan, Mustafa.