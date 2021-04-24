CANLI | Beşiktaş-Kayserispor canlı anlatım izle

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş 72 puanla zirvedeki yerini korurken Fenerbahçe ile arasında 3, Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunuyor.

Siyah beyazlı takım Kayserispor maçından galibiyetle ayrılması durumunda bu puan farklarını koruyacak.

Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

İşte Beşiktaş-Kayserispor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı bugün saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Nkodou, Gökhan Töre

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Karlo Muhar, Lennon, Pedro, Alibec, İlhan Parlak

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta forvet hattında yer alan Larin, Aboubakar ve Cenk Tosun Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hasic, Oğuzhan Özyakup ve Welinton kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.