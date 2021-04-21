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Süper lig ekibinde flaş ayrılıklar! Erzurumspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

 ekiplerinden , 4 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Erzurum ekibi, Darri, , Chahechouhe ve 'nın sözleşmelerini feshetti.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Süper lig ekibinde flaş ayrılıklar! Erzurumspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 4 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Erzurum ekibi, Darri, El Kabir, Chahechouhe ve Manuel da Costa'nın sözleşmelerini feshetti.

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