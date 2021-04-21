CANLI | BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 36. hafta mücadelesinde Helenex Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşıyor.

Süper Lig'de son haftalara girerken heyecan daha da artıyor. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

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İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

BB Erzurumspor: Jakub Szumski, Cenk Ahmet Alkılıç, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Gabriel Obertan, Emrah Başsan, Mehmet Murat Uçar, Johanna Omolo, Petrus Boumal, Ricardo Gomes

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Wallace, Zeki Yavru, Teenage Hadebe, Issam Chebake, Moryke Fofana, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmed Ildiz, Umut Bulut