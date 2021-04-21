CANLI | Ankaragücü - Denizlispor maçı canlı anlatım izle!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ederken, Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması alt sıraları yakından ilgilendiriyor.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması alt sıraları yakından ilgilendiriyor.
Nefesleri kesecek maçın canlı skor takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz
İLK 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paulo, İbrahim Akdağ, Endri, Emre Güral, Alper Potuk, Paintsil.
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Özer, Leismann, Oğuz, Sakıb, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega.