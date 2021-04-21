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CANLI | Ankaragücü - Denizlispor maçı canlı anlatım izle!

'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ederken, Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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CANLI | Ankaragücü - Denizlispor maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmalarında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

Nefesleri kesecek maçın canlı skor takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Pinto, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Paulo, İbrahim Akdağ, Endri, Emre Güral, Alper Potuk, Paintsil.

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Özer, Leismann, Oğuz, Sakıb, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega.

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