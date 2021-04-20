CANLI | Rizespor Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de 36. maç haftası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde orta sıralarda yer alan iki takımın maçında iki takım da kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi.