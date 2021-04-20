CANLI | Rizespor Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
CANLI | Rizespor Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma | Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 36. maç haftası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde orta sıralarda yer alan iki takımın maçında iki takım da kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi.