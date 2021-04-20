CANLI I Hatayspor Antalyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Antalyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ruben Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Traure, Diouf
Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, B. Öztürk, A. İyican, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, S.Gürler, Podolski