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CANLI I Hatayspor Antalyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 36. haftasında sahasında 'u konuk edecek. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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CANLI I Hatayspor Antalyaspor canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ruben Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Traure, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, B. Öztürk, A. İyican, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, S.Gürler, Podolski

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