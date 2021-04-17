CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 35'inci haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayor. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Taraftarlar saat 16'da başlayan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Yeni Malatyaspor : Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Issam, Zeki, Adem.

Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar.

Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Son 13 maçından galibiyet çıkaramayan Malatya ekibi, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İrfan Buz'un ekibi 34 puanla 16'ncı sırada bulunuyor. Helenex Yeni Malatyaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan 2 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bugüne kadar Malatya deplasmanında hiç kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor ise yine galibiyet kovalayacak.

Ligde 3 maç üst üste mağlup olduktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Akdeniz ekibi seri yakalamaya çalışacak.

Alanya temsilcisinde Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle takımında yer alamayacak.

Saat 16'da başlayacak bu önemli mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.