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Aytemiz Alanyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 13 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın özeti ve detayları haberimizde...

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Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Aytemiz Alanyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 'in 35. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Aytemiz kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hadebe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)
5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlakaz farkla auta çıktı.
10. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan kale içerisine ortasında Umut topa dokunamadı
14. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.
27. dakikada Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berkan'ın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
38. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Damian'ın şutunda kaleci Ertaç topa tek hamlede sahip oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'ın kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir son anda kurtararak mutlak gole izin vermedi.
64. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
90. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Salih'in şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.


Stat: Yeni Malatya
Hakemler: xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xxx, Hadebe xxx, Hafez xxx, Zeki xxx (Bülent dk. 90 ?), Ahmed xxx, Fofana xxx (Ndizeye dk. 89 ?), Acquah xx (Kubilay dk. 46 xx), Adem xxx (Malle dk. 90 ?), Umut xxx
Yedekler: Abdulsamed, Nshimirimana, Erkan, Olcay, Doğukan, Jetmir
Teknik Direktör: İrfan Buz

Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje x, Berkan x (Mustafa dk. 69 x), Damian x (Bareiro dk. 76 x), Siopis xx, Efkan x (Salih dk. 69 x), Davidson x, Babacar xx (Tayfur dk. 87 ?)
Yedekler: Serkan, Fatih, Alpay, Ahmet, Umut, Ceyhun
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Hadebe (dk. 64) (Y. Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Acquah, Hadebe, Fofona, Zeki (Y. Malatyaspor)

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