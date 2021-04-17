Aytemiz Alanyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hadebe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 13 maç sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.