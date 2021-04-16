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CANLI | Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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CANLI | Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Eren, Doğukan, Bahadır, Ali Eren, Serdar Gürler, Amilton, Podolski.

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail, Dokovic, Abdullah Durak, Sabo, Boldrin, Samudio, Remy.

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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