Canlı I Liverpool-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Ozan Kabak'lı Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Anfield Road'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Real Madrid maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah
Real Madrid: Courtois, Valverde, Nacho, Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr
İLK MAÇI REAL 3-1 KAZANDI
İlk maçı Real madrid 3-1 kazandı. İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor.
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