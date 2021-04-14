Canlı I Liverpool-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah

Real Madrid: Courtois, Valverde, Nacho, Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr

İLK MAÇI REAL 3-1 KAZANDI

İlk maçı Real madrid 3-1 kazandı. İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor.