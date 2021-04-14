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Haberler Spor Haberleri Canlı I Liverpool-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç

Canlı I Liverpool-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç

maçında 'lı , sahasında 'i konuk ediyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Canlı I Liverpool-Real Madrid canlı anlatım izle! Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç

mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Anfield Road'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Liverpool: , -Arnold, , , , , Milner, Wijnaldum, Mane, Firmino, Salah

Real Madrid: Courtois, Valverde, Nacho, Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius Jr

İLK MAÇI REAL 3-1 KAZANDI

İlk maçı Real madrid 3-1 kazandı. İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor.

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