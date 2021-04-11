11 Nisan 2021, Pazar
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CANLI | Sivasspor-Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021
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CANLI | Sivasspor-Konyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Cofie, Robin, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Konyaspor: Sehic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Jevtovic, Amir, Shengelia, Amar, Bytyqi, Cikalleshi

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