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CANLI | Kayserispor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

'in 34. haftasında bugün sahasında Fraport-TAV 'u ağırlayacak. Taraftarlar saat 16'da başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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CANLI | Kayserispor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Taraftarlar saat 16'da başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Muğdat, Luckassen.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Veysel, Bünyamin, Kudriashov, Nuri, Doğukan, Amilton, Sidney Sam, Podolski.

Maç öncesinde düşme hattında yer alan Kayserispor'un 33, Antalyaspor'un ise 39 puanı bulunuyor.

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