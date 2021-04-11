CANLI | Kayserispor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 34. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Taraftarlar saat 16'da başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Taraftarlar saat 16'da başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Muğdat, Luckassen.
Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Veysel, Bünyamin, Kudriashov, Nuri, Doğukan, Amilton, Sidney Sam, Podolski.
Maç öncesinde düşme hattında yer alan Kayserispor'un 33, Antalyaspor'un ise 39 puanı bulunuyor.